نائب وزير المالية: حجم الاستثمارات المباشرة خلال عام وصل إلى 12 مليار دولار

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن هناك زيادة في الاستثمار الخاص بنسبة 73% في عام واحد، مشيرا إلى أنه تم تحقيق فائض في الموازنة يعطي طمأنينة في الداخل الخارج للاستثمار.

وقال ياسر صبحي، خلال مدخلية هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن حجم الاستثمارات المباشرة خلال عام وصل إلى 12 مليار دولار، مؤكدا أنه هناك أولويات معينة وهي أولويات واضحة منذ اليوم الأول للحكومة ووزارة المالية قد وضعتها بشكل واضح



وتابع نائب وزير المالية، أنه بما يخص الموازنة العامة للدولة، فإن الايرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه والمصروفات 4.6 تريليون جنيه، مؤكدا أنه نسعى لتحقيق نتائج ايجابية تنعكس على حياة المواطنين من خلال هذه الموازنة، وهي السياسة المالية بشكل عام.