سيدة تستغيث: زوج ابنتي طلب مني 10 آلاف جنيه لأراها

تحدثت السيدة آمال، عن عدم رؤيتها لابنتها منذ عام ونصف، بسبب زوجها، قائلة: ابنتي أصرت على الزواج من زوجها بالرغم من رفض والدها، ولكن بعد وفاة والدها تزوجت به، وقام بعد الزواج بمنعها من الخروج ومن التعامل مع أهلها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم الإعلامية نهال طايل، :زوج ابنتي قام بحبسها في المنزل وعندما فقدت الأمل في رؤية ابنتي، ذهبت إلى عمدة القرية لكي أشكو له، متابعة:"زوج ابنتي طلب من العمدة أني ادفع 10 ألاف جنيه عشان اقدر اشوفها".

واسترسلت:" كتبت على نفسي وصل أمانة لزملائي بقيمة 50 ألف جنيه، لكي أوفر لها مستلزمات الفرح والزواج".

وأكلمت: "أهل زوج بنتي طردوني يوم الصباحية ومن يومها وهو مانعها من رؤية أهلها".