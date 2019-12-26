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منوعات

حيلة ذكية.. معلمة ترتدي ملابس مفاجأة لشرح درس للطلبة.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:13 ص
علم التشريح
علم التشريح
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عزة عاطف
المهمة الأولى لكل معلم في الفصل هي لفت انتباه الطلاب وهذا بالضبط ما فعلته "فيرونيكا دوكي" عندما ظهرت بملابس غريبة تُظهر التشريح البشري للإنسان.

تدرس فيرونيكا منذ أكثر من 15 عامًا، وتنصح بأنه يجب على المعلمين أن يكونوا مبدعين لكسر الرتابة داخل الفصل، لذا قررت المعلمة الإسبانية تطبيق فكرتها الغريبة وفقًا لصحيفة.

خطرت إليها الفكرة بعد مشاهدتها لـ إعلان خاص بالملابس الداخلية على جهاز الكمبيوتر الخاص بها أثناء تصفح الإنترنت، وقررت شراء بدلة السباحة التي تحمل رسومات لـ أعضاء جسم الإنسان وارتدتها إلى أحد فصولها، فذُهل الطلاب.

صور أحد زملائها من المعلمين فيرونيكا وهي ترتدي ملابس تعرض جميع الأعضاء على شبكة الإنترنت، وأرسلها إلى زوجها على تويتر، الذي نشرها بدوره على صفحته الشخصية لتحدث ضجة واسعة وفقًا لصحيفة BuzzShared.

نشر مايكل دوكي زوج فيرونيكا، صور زوجته فخورًا جدًا بفكرتها، كتب عليها "شرحت زوجتي علم التشريح البشري لطلابها بطريقة مبدعة للغاية، وقد دهش الطلاب بشدة ومنهم من صرخ.
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