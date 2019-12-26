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فن

في ذكرى رحيل فريد الأطرش| قصة صفعه لحبيبته الأولى بسبب الغيرة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
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سعيد فراج
تحل اليوم، الخميس 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان القدير فريد الأطرش، الذى ولد في 19 أكتوبر 1910، بـ بلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1974، بالعاصمة اللبنانية بيروت عن عمر يناهز 64 عامًا.

رغم عزوف الراحل فريد الأطرش عن الزواج إلا أن المرأة كانت شيء أساسي في حياته، فتعددت علاقاته الغرامية، والتي كان أولها فتاة سمراء، تُدعى «مديحة»، من طبقة ارستقراطية.

وقال فريد الأطرش،عن حبيبته الأولى في حوار صحفي: «لم تكن السمراء بنت الأثرياء ملكة جمال فقط، لكنها تتمتع بجاذبية خاصة وخفة ظل، مدعومة ببديهة سريعة أعجبته، ولها من الجمال ما يليق حقا بملكة جمال».

وعندما لاحظ فريد الأطرش، اهتمامها به، بدأ قلبه يميل إليها، وكثرت لقاءاتهما وزياراته إلى أسرتها، وتقربت «مديحة» من «أسمهان» وأصبحتا صديقتين مقربتين، وبالتالي كثرت زياراتها إلى منزله.

وفي ذات ليلة، ذهب فريد الأطرش مع حبيبته السمراء مديحة إلى ملهى الأريزونا، وكانت ترقص في الملهى الراقصة سامية جمال، التى أعجب بها «فريد» بشدة وبدأت «مديحة» تشعر بالغيرة الشديدة، وقالت له بغضب: «لا بد أن تحترم شعوري، إنك تحطم كبريائي»، ثم وصفت «سامية» بكلمات سيئة، سمعها كل من في المكان، ما أغضب «الأطرش» بشدة، فصفع حبيبته السمراء أمام الناس.
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