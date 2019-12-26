يحمى من الجلطات.. نوع مهمل من الشاى فوائده غير متوقعة

فوائد صحية غير متوقعة لتناول شاي الياسمين فهو يقدم فوائد صحية لا حصر لها بفضل مركبات الفلافونويد - فيتامين C ، والبوليفينول ، والكاروتينات ، والكاتيكينات والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي يحتوي عليها.



1. يعزز صحة القلب



شاى الياسمين غنى بمركبات الفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين تدفق الدم إلى القلب وحمايتك من الجلطات.



2. يمنع مرض السكري



يساعد شاى الياسمين على خفض مستويات الأنسولين والسكر في الدم فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تحمي من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري.



3. يقوي المناعة



يحتوي شاى الياسمسن على فيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء يلعب دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة. وهو يعمل عن طريق تحفيز الإنتاج وتعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء .



4. فقدان الوزن



أظهرت الدراسات أن شاي الياسمين يساعد في فقدان الوزن فهو غنى بمضادات الأكسدة التي تسمى tiliroside ، والتي قد تكون لها خصائص تحرق الدهون ، مما يقلل من خطر السمنة .