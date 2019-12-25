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مرأة

نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لصحتك عند تناول بذور الشيا؛ فهى تعزز صحة القلب والعظام، بالإضافة إلى غناها بكم كبير الألياف التى تحافظ على الجهاز الهضمى.

وتوجد 5 أمور تحدث لجسمك إذا كنت تتناول بذور الشيا كل يوم، يقدمها موقع "برايت سايد"، كما يلي:

1. تعزز من صحة العظام 

بذور الشيا غنية بالمعادن المختلفة والمعروف دورها في صحة العظام، وخاصة الكالسيوم، ويحتوي 25 جراما من بذور الشيا تحتوي على 157 ملج من الكالسيوم.

2. تبقي أسنانك صحية

الكالسيوم يلعب الدور الرئيسي ويساعد على بقاء العظام قوية للحفاظ على صحة الأسنان الجيدة. علاوة على ذلك ، كونه مادة مغذية أساسية ، فإن مركبات البورون الموجودة في الشيا تعزز المغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز لنمو أسنان قوية.

3. تقلل من خطر مرض السكري

من المعروف أن الدهون غير المشبعة والألياف والبروتين تعمل على ضبط سكر الدم، وتعد بذور الشيا من أكثر الأطعمة المفيدة التي يمكنك استخدامها لعلاج مرض السكري.

4. تساعد على منع الإمساك 

بذور الشيا غنية بالألياف، مما يسهم في تحسين الهضم. علاوة على ذلك ، بفضل الألياف غير القابلة للذوبان التي تحتوي عليها؛ فإنها تصبح هلاما عندما تتلامس مع الما، وتشكل المادة تحسن من حركة الأمعاء، وبالتالي تمنع الإمساك.

5. تعزز عملية التمثيل الغذائي

كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب ، فإن بذور الشيا تساعد في تسريع عملية الأيض. علاوة على ذلك ، فهي غنية بالأوميجا 6 ، وتساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات المختلفة القابلة للذوبان في الدهون والتي تساهم في إنقاص الوزن.
نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة
نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة
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نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة

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