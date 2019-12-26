القوى العاملة: تنفيذ 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الثابتة و5 بالمتنقلة بالدقهلية

وأوضح أنه تم التدريب على حرف صيانة الحاسب الآلي، والتفصيل والحياكة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والتبريد والتكيف، وميكانيكا، السيارات، والنجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات.





أعلن محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، أنه في إطار إطلاق 2019 عاما للتدريب في جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتنفيذ 24 دورة تدريبية بمراكز التدريب الأربعة الثابتة التابعة لها فى ميت غمر، والمنزلة، واجا، والسنبلاوين، بإجمالي 114 متدربا.وأوضح أحمد القللى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أنه تم تخريج المتدربين فى 10 دورات بهذه المراكز، وشملت دورات صيانة الحاسب، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكيف، أما عن وحدة التدريب المتنقلة المتمركز بقريه شها مركز المنصورة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 دورات على حرف ومهن التفصيل، والسباكة، وأعمال الكهرباء، وتخرج فيها 75 متدربا، ويجرى حاليا تنفيذ دورتين على أعمال السباكة والتفصيل.وأشار القللى إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير يجرى المتابعة الميدانية لأعمال التدريب فى المراكز الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة من قبل لجان المديرية للعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المتدربين والقائمين على التدريب، مشيرا إلى أنه يتم عرض تقارير دورية لأعمال المتابعة الميدانية للتدريب بجميع المواقع التدريبية على الوزير تنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس السيسي "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا، التي يتم تنفيذها من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" لإعداد خريجين متدربين على أعلى مستوى للدخول إلى سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم والتشجيع على العمل الحر دون انتظار الوظيفة الحكومية.