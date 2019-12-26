AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة الخماسية تصدم حسام البدري بشأن معسكر يناير| تفاصيل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
نور عادل - يسري غازي
وجهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري صدمة قوية بلمدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام البدري، وذلك بشأن طلبه بمعسكر للاعبين المحليين، خلال شهر يناير المقبل.

ورفضت اللجنة الخماسية توقف مسابقة الدوري الممتاز خلال شهر يناير، تمسكًا منها باستمرار جدول المسابقة كما هو، دون إجراء أي تعديل عليه.

وطالب حسام البدري بتوقف الدوري خلال شهري يناير وفبراير المقبلين؛ من أجل إقامة معسكر مغلق قصير لمدة 3 أو 4 أيام ، ليتسنى له الاجتماع باللاعبين المحليين وذلك قبل المعسكر الرسمي المنتظر أن يقام شهر مارس المقبل.

ويستعد منتخب مصر لانطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2022 والذي ستقام قرعته خلال مطلع العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اللجنة الخماسية تصدم حسام البدري بشأن معسكر يناير| تفاصيل

قرار جمهورى بتعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا للتعاون في العلوم

رفض العرض الإماراتي.. نجم الأهلي يتعهد بعرض برازيلي خلال ساعات للرحيل

اخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. صدمة لـ عشاق ليفربول.. موعد السوبر المصري

بفستان لامع قصير.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بالكريسماس بإطلالة أنيقة

آدم.. شيكابالا يرزق بمولوده الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019