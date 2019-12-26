اللجنة الخماسية تصدم حسام البدري بشأن معسكر يناير| تفاصيل

وجهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري صدمة قوية بلمدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حسام البدري، وذلك بشأن طلبه بمعسكر للاعبين المحليين، خلال شهر يناير المقبل.



ورفضت اللجنة الخماسية توقف مسابقة الدوري الممتاز خلال شهر يناير، تمسكًا منها باستمرار جدول المسابقة كما هو، دون إجراء أي تعديل عليه.



وطالب حسام البدري بتوقف الدوري خلال شهري يناير وفبراير المقبلين؛ من أجل إقامة معسكر مغلق قصير لمدة 3 أو 4 أيام ، ليتسنى له الاجتماع باللاعبين المحليين وذلك قبل المعسكر الرسمي المنتظر أن يقام شهر مارس المقبل.



ويستعد منتخب مصر لانطلاق مشوار تصفيات كأس العالم 2022 والذي ستقام قرعته خلال مطلع العام المقبل.