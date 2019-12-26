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أخبار البلد

مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول مبادرة الرئيس «مراكب النجاة»

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:44 م
اجتماع الحكومة اليوم
اجتماع الحكومة اليوم
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، الخميس، حيثُ توجه بالشُكر والتقدير للوزراء والنواب الذين تركوا مواقعهم، على ما بذلوه من جُهود لخدمة وطنهم، في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، مُؤكدًا أن كل جُهد مخلص يُبذل في هذه المرحلة من تاريخ الوطن هو محل تقدير وعرفان من جانب الوطن وأبنائه.

من جانبها عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا حول جهود الوزارة في التحرك لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التي كلف رئيس الجمهورية بإطلاقها في منتدى شباب العالم في نسخته الأخيرة، لافتة إلى أن تحرك الوزارة يتم عبر عدة اتجاهات لتنفيذ تكليفات الرئيس، مشيرةً إلى أنها ستزور محافظة الفيوم الأسبوع المقبل، برفقة نواب المحافظة، لكون هذه المحافظة تصنف بأنها الأكثر تصديرًا للمهاجرين، مؤكدة أن هناك جهودًا تتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا جهود للتوعية مع وزارة الشباب والرياضة، ولتوفير فرص عمل للشباب.

وعرض الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا حول المؤتمر الدولي الـ 46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكد الوزير أن المؤتمر يشكل فرصة عامة للتواصل مع علماء مصر في الخارج في مختلف المجالات، الذين يأتون إلى مصر يملؤهم الشغف للمشاركة في مرحلة البناء التي يعيشها الوطن ونقل خبراتهم وامكاناتهم وتقديم اسهاماتهم لصالح وطنهم وأبناء الوطن.
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