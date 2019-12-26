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رياضة

مدرب ناشئي الأهلى: الدوري ما زال في الملعب.. وننافس بقوة حتى النهاية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001، أن فريقه ما زال ينافس على لقب بطولة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الموسم لم ينته بعد، وأن الدوري ما زال في الملعب، وشدد على أن فريقه سيواصل العمل بجهد في طريقه نحو الحفاظ على لقبه.

وأشار سراج إلى أن غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات كان له تأثير كبير على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن عودة هؤلاء اللاعبين سيمثل إضافة قوية للفريق.

وقال المدير الفني لفريق 2001 بالأهلي إنه يسعى لتأهيل اللاعبين، وإعدادهم نفسيا خلال الفترة المقبلة لتجاوز المرحلة السابقة، ويعمل أيضًا على علاج الأخطاء التي تسببت في تذبذب المستوى، مؤكدًا أن الأهلي لا يعرف المستحيل.

وحصل فريق 2001 بالأهلي على راحة من المران لمدة يومين، على أن يستأنف تدريباته بعد غد السبت استعدادًا للمباريات المقبلة في بطولة الجمهورية، بعد فترة التوقف، والتي ستكون بدايتها أمام الاتحاد السكندري في 3 يناير المقبل بالإسكندرية، ضمن الجولة 20 من الموسم.

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