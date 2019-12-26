للارتقاء بالخدمات.. محافظ الدقهلية يعقد اجتماعه الأول بأعضاء مجلس النواب

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعه الأول بأعضاء مجلس النواب، لبحث ودراسة خطة العمل خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.



ويأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وأكد محافظ الدقهلية أن الفترة المقبلة تتطلب منا جميعًا تضافر الجهود من أجل دعم المحافظة في خطتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية ومنها مشروعات الصرف الصحي ورصف الشوارع والطرق الرئيسية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى دعم وتطوير منظومة النظافة.



وأشاد مختار بنواب الدقهلية لدعمهم الكامل خلال الفترة السابقة من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين بمختلف قري ومراكز المحافظة.