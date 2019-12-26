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تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس .. السبت

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:58 م
كلية التجارة
كلية التجارة
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قســــم التعليم
تبدأ السبت القادم الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى بكلية التجارة جامعة عين شمس للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠١٩

وصرح الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة عين شمس بأنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.

واضاف قدري عميد كلية تجارة عين شمس أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، وكذلك التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

كما اوضح خالد قدرى عميد كلية تجارة عين شمس بأنه سيتقدم للامتحانات هذا الفصل الدراسى عدد (45753) طالبا وطالبة. حيث يتقدم للامتحان (14474) طالبا وطالبة فى الفرقة الأولى عربى. كما سيتقدم للامتحانات (11160) طالبا وطالبة فى الفرقة الثانية عربى. ايضا سيتقدم للامتحانات ( 10926 ) طالبا وطالبة فى الفرقة الثالثة عربى ، وكذلك (9451) طالبا وطالبة فى الفرقة الرابعة عربى.

اما بالنسبة لشعبة اللغة الانجليزية فسيتقدم للامتحانات (5971 ) طالبا وطالبة. فى حين سيتقدم لامتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية ما يقرب من (2660) طالبا وطالبة، (111) طالبا وطالبة ببرنامج الشراكة مع جامعة كين الامريكية.

ومن الجدير بالذكر ان الإمتحانات فى كلية التجارة – جامعة عين شمس تبدء يوم 22/12/2019 وتستمر على النحو التالى :

• من 22/12/2019 حتى 26/12/2019 امتحانات التخلفات للشعبة العربى والانجليزى.
• من 28/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات شعبة اللغة العربية للفرق الأربع.
• من 29/12/2019 حتى 23/1 /2020 امتحانات شعبة اللغة الانجليزية للفرقة الاربع.
• من 23/12/2019 حتى 24/1/2020 امتحانات التعليم المفتوح لجميع المستويات.
• من 25/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات برامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية وبرنامج كين.
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