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تعليم

ورشة عمل بصيدلة سوهاج لمناقشة أنظمة القياس والتقويم بالإمتحانات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:01 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســــم التعليم
نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج، ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول أنظمة القياس والتقويم والتصحيح الالكتروني للامتحانات، وذلك بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بالجامعة، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أعضاء مجلس إدارة وحدة القياس والتقويم بالكلية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الأقسام.

وقال عميد الكلية إن الورشة استهدفت أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بهدف التدريب علي كيفية التصحيح الالكتروني، ومناقشة معايير وضع الأسئلة فى الاختبارات لطلاب الكلية، حيث تم استعراض مواصفات وضع جدول مخطط الاختبار، وكيفية اختيار أنواع الأسئلة المختلفة، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأشار الدكتور ممدوح فوزى مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، أن الوحدة قد تم تشكيلها منذ أقل من شهر وفى خلال هذه الفترة الوجيزة قامت الوحدة بعمل ورشة عمل للطلاب عن كيفية التعامل مع ورقة الإجابة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه قد تم تنظيم هذه الورشة لتوعية أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكيفية التعامل مع الأجهزة والبرنامج.

وأوضح أنه حاضر بالورشة الدكتور صبرى باسط مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، والمهندس هشام موسى من الشركة المسئولة عن برنامج التصحيص الالكتروني.
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