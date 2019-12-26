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رياضة

أرقام تنتظر ليفربول في حال تحقيق الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق ليفربول الفوز في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الحالي 2019، ويعتبر عام 1982 هو الأكثر تحقيقه للانتصارات المتتالية بـ 33 فوز.

ليفربول تمكن من الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي، ولم يسبق وأن حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية ضده في تاريخ هذه البطولة.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

وكان ليفربول توج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامنجو بهدف دون رد، في النهائي، والتي اختتمت أول أمس، السبت، في العاصمة القطرية "الدوحة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
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