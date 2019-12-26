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وداعا جملة السيستم واقع.. وزير الاتصالات: منظومة رقمية للمراسلات بين موظفي الدولة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:03 م
التحول الرقمي - تعبيرية
التحول الرقمي - تعبيرية
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هاني حسين
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه تم البدء في رقمنة الحصول على الخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد، مضيفا "لا نعتمد على الإنترنت في توصيل الخدمات لكننا نعتمد على شبكة من الألياف الضوئية تربط الأجهزة الحكومية في بورسعيد".

وأضاف عمرو طلعت في حواره في برنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور": "ربطنا أكثر من 800 مبنى حكوميا خلال 2019 بـ كابلات ألياف ضوئية لتوافر الإنترنت وعدم سماع جملة السيستم واقع".

وتابع عمرو طلعت: "أطلقنا منظمة التأمين الصحي الشامل المميكنة بالكامل في بورسعيد وسيتم بدء تعميم الخدمة في مختلف المحافظات".

وأكمل عمرو طلعت: "هناك أكثر من معلم تكنولوجي يتم تنفيذه بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة في العاصمة الإدارية، والعاصمة سيكون بها حكومة لا ورقية تشاركية وسيتم توفير كافة البيانات والمعلومات التي يتم طلبها من المواطن".

ولفت عمرو طلعت: "سيتم توفير تبادل المراسلات بين موظفي الدولة من خلال منظومة رقمية في العاصمة الإدارية الجديدة".
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