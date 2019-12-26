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توك شو

منظومة رقمية.. وزير الاتصالات: مراكز للتواصل مع المواطن للحصول على الخدمات الحكومية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:54 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
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هاني حسين
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مشروع مصر الرقمية ضخم وعملاق لا يقتصر على وزارة واحدة ولكنه مشروع تتضافر فيه جهود الدولة لتنفيذه .

وأضاف عمرو طلعت في حواره ببرنامج " مش بالكلام " على قناة " المحور"، أن القطاع الخاص له دور حيوي في بناء مصر الرقمية وبمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.

وتابع طلعت:" قوام المنظومة هو الإنسان المصري المتعلم المتدرب القادر على تطبيق التكنولوجيات الحديثة والاستفادة منها واستنباط قيمة عالية منها".

وأردف:" أحد دعائم منظومة مصر الرقمية الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة من خلال منظومة رقمية تسهل حصول المواطن على الخدمات الحكومية سواء كان المواطن قادرا على التعامل مع الخدمات الرقمية أو غير قادر على التعامل معها".

واستطرد عمرو طلعت:" من لا يجيد التعامل مع التكنولوجيا يستطيع أن يحصل على خدمات حكومية تعتمد على التكنولوجيا من خلال مكاتب البريد والخدمات الحكومية ومراكز الاتصال"، مضيفا:" نقيم مراكز اتصال كي تتواصل مع المواطن لطلب خدمة حكومية مثل تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو سداد المخالفات وغيرها من الخدمات ، وتبدأ الرقمنة في محافظة بورسعيد وسيتم بدء تنفيذها في المحافظات".
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