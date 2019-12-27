أفلام من اليونان بنادي سينما الأطفال بالهناجر.. غدا

يعرض نادي سينما الأطفال الذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" كل من فيلم "35x50" إخراج "سبايروس رازيداكيس" و فيلم الرحلة إخراج "صوفيا لانديني" و "جريتزوس باناجيوتيس" و "تساكليس جورج".





تقام فعاليات النادي تحت إشراف "ياسمين محمد" يوم السبت القادم الموافق ٢٨ ديسمبر في تمام الثانية عشر ظهرآ بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.





وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية " شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام التى تم عرضها مع الجمهور.



