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ثقافة

الهجرة غير الشرعية فى الأعمال الفنية ومؤلفات نجيب محفوظ بقصر ثقافة المحلة الكبرى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
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أكد المخرج المسرحي هشام القاضي ندرة الأعمال الفنية والدرامية التي تناقش ظاهرة هجرة الشباب والأطفال بطرق غير شرعية، مؤكدا أن الظاهرة تحتاج للمزيد من الدراسة وتسليط الضوء الإعلامي عليها باعتبارها من أهم قضايا الأمن القومي المصري، وأضاف خلال حديثه بندوة ثقافية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة المحلة الكبرى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف، وذلك بتشديد العقوبات على المهربين، وعقد الاتفاقات والبروتوكولات مع دول المقصد، مع انتشار مكثف ودائم لقوات حرس الحدود والقوات البحرية للتصدي لتلك المحاولات.

وناقش القصر أهم أعمال الكاتب والروائي الراحل نجيب محفوظ، وكيف ظهر تأثره الشديد بالحارة المصرية خلال أعماله الفنية والتي بدأ رحلتها في عام 1939م كتب خلالها الكثير من علامات الأدب المصري، ومنها اللص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، بداية ونهاية، الكرنك وغيرهم     الكثير، هذا وقد أكد القصر تمكن وحرفية "محفوظ" في التأثير المباشر على الحركة الأدبية في الوطن العربي والعالم، ما مكنه من الفوز بأعلى جوائز الأدب في العالم" وهي جائزة نوبل قبل أن يودع الحياة في 30 أغسطس 2006 عن عمر ناهز ال 95 عاما.

واستكمل القصر فعاليات الورشة الفنية للتدريب على عمل نماذج باستخدام الجلود لليوم الخامس على التوالي، حيث تعرف المشاركون على كيفية قص الجلد وعمل الباترون والطرق الصحيحة للحرق على الجلد، مع امكانية تضفير وخياطة وتلوين الجلد، ومن المتوقع أن يتمكن المتدربين في نهاية فعاليات الدورة من صناعة الشنطة والمحفظة واستخدام الأدوات بحرفية كبيرة.
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