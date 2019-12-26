جنة مصطفى: حققنا دوري المرتبط عن جدارة

أبدت جنة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سعادتها الشديدة بتحقيق لقب بطولة دوري المرتبط، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 82-60.



وأضافت جنة أن الفريق تفوق على منافس قوي، وكانت مواجهة قوية حافلة بالندية بين الفريقين، بعدما خاضها الفريق تحت شعار رد الاعتبار، بعد خسارة مباراة الذهاب، مؤكدة أن الفريق حقق الفوز بدوري المرتبط عن جدارة واستحقاق.



وأكملت لاعبة الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم عقد العديد من الجلسات مع الفريق عقب مباراة الذهاب، وطلب نسيان نتيجة المباراة، والتركيز على ضرورة حسم اللقب، وهو ما تحقق في النهاية.



واختتمت حديثها بالتأكيد أن الفريق يتطلع إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات التي يشارك بها هذا الموسم، ووجهت اللاعبة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعمهم.



وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.



وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.