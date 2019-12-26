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رياضة

ليفربول يحقق رقمين قياسيين بعد نهاية الشوط الأول مع ليستر سيتي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد في شباك مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى إرتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.

وحقق ليفربول رقمين قياسيين خلال الشوط الأول إستنادًا إلى "أوبتا" الخاصة في الإحصائيات:

- الأهداف الثمانية الأخيرة لروبرتو فيرمينو مع ليفربول في جميع المسابقات كانت خارج من ملعب أنفيلد.

- منذ بداية الموسم الماضي، نجح ترينت ألكسندر أرنولد في المساهمة مع ليفربول بـ 19 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر.

ويدخل فريق ليفربول المباراة المقامة حاليًا مع ليستر والتي إنتها شوطا الأول متصدرًا جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.
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