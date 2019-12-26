ليستر سيتي ضد ليفربول.. الراية تحرم محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني

أهدر محمد صلاح فرصة تسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه ليفربول في شباك مضيفه ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "كينج باور" معقل الثعالب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 19، من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأهدر صلاح من كرة خطيرة وصلت له من الجهة اليسرى من الهولندي فينالدوم سددها الفرعون قوية ليتصدى لها شمايكل قبل أن ترتطم بالعارضة ورفع الحكم الراية بعد ذلك محتسبا تسلسل.



وسجل فيرمينو الهدف الأول بالدقيقة 32 من تمريرة عرضية أكثر من رائعة عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى إرتقى لها روبيرتو فيرمينو برأسية متقنة في الشباك.



ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.