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رياضة

شوقي غريب: الرئيس السيسي طالب المنتخب الأوليمبي بإسعاد الجماهير في طوكيو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:49 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن الفراعنة الصغار خاضوا مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما تحت ضغط كبير حيث أقيمت البطولة في مصر ووسط الجماهير المصرية.

وأضاف غريب في تصريحات لـ قناة أون سبورت أن المنتخب الأوليمبي كان مطالبا بضرورة إسعاد الجماهير خاصة عقب وداع المنتخب الأول لبطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر ايضا.

وتابع أن الدوري المصري قدم عددا كبيرا من النجوم المميزين مشددا أنه سيضم مجموعة جديدة للمنتخب خلال الفترة القادمة. 

وأكمل المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن جميع نجوم المنتخب الأوليمبي رهن طلب المنتخب الأول مشددا أنه لا يمانع مطلقا انضمام أي نجم للمنتخب الأول حيث أنه الأصل والأساس .

وتابع أنه سيسعى خلال الفترة القادمة للاتفاق بشكل ودي مع الأندية لـ ضم اللاعبين المميزين للتعرف عليهم عن قرب خلال أي فترة توقف للمباريات.

واختتم مؤكدا أن الرئيس السيسي طلب من لاعبي المنتخب الأوليمبي ضرورة إسعاد الجماهير لأولمبياد طوكيو 2020 وتقديم أداء جيد ونتائج رائعة مثل ما حدث ببطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.
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