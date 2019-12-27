مانشستر سيتي يسعى للثأر من وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، للثأر من وولفرهامبتون بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمامه بنتيجة 2 -0، في الدرو الأول.



ويقدم مانشستر سيتي نتائج سيئة في مسابقة الدروي الإنجليزي هذا الموسم، حيث فقد السماوي 16 نقطة حتي الأن من أصل 54 نقطة.



على الجانب الأخر يطمح فريق وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطةـ بينما يتواجد وولفهرهامبتون في المركز الثامن بـ 27 نقطة.