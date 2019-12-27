سميرة سعيد تحتفل بتحقيق أغنية هليلة المليون مشاهدة الأولى

احتفلت الديفا سميرة سعيد، بنجاح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هليلة" وتحقيقها المليون الأولى عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة .. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة.. ولعوا الأنوار .. هو إحنا ليلتنا بيضة .. ما أروعك إحساس .. ما كانتش على الخريطة .. الفرحة ديا .. عايزة أعمل زيطة وزمبليطة .. وألم كل الناس ".





أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس.



