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تكنولوجيا

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيقها Google Photos

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:01 م
Google Photos
Google Photos
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل "Google" الأمريكية، تحديثًا جديدًا لتطبيق الصور المملوك لها Google Photos على نظام التشغيل أندرويد، ويدعم التحديث الجديد ميزة التكبير "zoom in" أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، بحسب ما ذكره موقع "android police" التقني.

وتمكن مطورو موقع XDA Developers من رصد الميزة الجديدة وتشغيلها يدويا في الإصدار الذي يحمل الرقم 4.33 من تطبيق صور جوجل "Google Photos".

وكانت خدمة الصور التابعة لجوجل Google، تدعم ميزة التكبير للصور داخل التطبيق الصور والتي تسمي pinch-to-zoom، ولكن لم تكن تعمل هذه الميزة في السابق لمقاطع الفيديو بالتطبيق.

ومع التحديث الجديد يمكن للمستخدمين التكبير (زووم) أثناء مشاهدة الفيديو عن طريق قرص الشاشة، وذلك على غرار ما توفره بعض تطبيقات تشغيل الوسائط المتعددة، والتي لم تكن متاحة قبل ذلك على صور جوجل، وإلى جانب ميزة التكبير(زووم)، يمكن للمستخدم سحب الإصبع على الشاشة للتنقل بين أجزاء الفيديو.

وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح متى ستوفر جوجل هذه الميزة رسميًا ، ولكن يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق "صور جوجل" من متجر جوجل بلاي.
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