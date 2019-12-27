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ثقافة

وزيرة الثقافة تطلق فعاليات احتفال 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على استمرار دعم فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية لاسترداد امجادها واستعادة بريقها خاصة بعد إلحاق عدد من العارضين الجدد بها وتخصيص أوركسترا موسيقى لمصاحبتها فى العروض.

وقالت "إيناس"، إن فرقة رضا أحد سفراء الفنون المصرية ، مشيرة أنها رمز بارز فى تاريخ الإبداع ومن أعرق الفرق الاستعراضية فى الشرق الأوسط وامتدت شهرتها إلى مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن ذاكرة الإبداع المصرى تزخر بالكثير من العلامات الملهمة التى تعبر عن الهوية المصرية المتفردة حيث يعكس الاهتمام بتطويرها إيمان الوطن بدور الإبداع فى تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان .

جاء ذلك وسط حشد جماهيرى ضخم شهد انطلاق احتفال وزارة الثقافة بفرقة رضا بمناسبة مرور 60 عاما على تكوينها وذلك على مسرح البالون وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة فى فيينا، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ومخرج الحفل، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة .

وخلال الحفل كرمت وزير الثقافة 80 شخصية من رموز ومبدعو فرقة رضا على مر تاريخها منهم المؤسسون محمود رضا – اسم على رضا - فريدة فهمى - اسم الموسيقار على اسماعيل .

يشار ان الحفل هو الاول فى سلسلة تمتد على مدار 15 يوم خاصة بهذه المناسبة تقام على مسرح البالون .
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