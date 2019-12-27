الداخلية: إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء بعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.



وقالت الإدارة في بيان لها،إنه جارى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.



ونوهت الإدارة، إلى أنه سيتم إغلاق جزئى بشارع الهرم فى الاتجاه القادم من ميدان النصر اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع شارع الأهرام بالحارة اليسرى فقط، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 29 الجارى.



وتكون العمل من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا فقط خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

