خصخصة الأندية السعودية.. هل تفتح الطريق أمام توسع استثمارات المملكة؟

جاءت توصية مجلس الشورى السعودى، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، لتفتح الطريق أمام الحديث حول بحث المملكة لاستقطاب الأندية



جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ 11 من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية فأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن قائلا: "في حال خصخصة الأندية السعودية، سأكون أول مشتر".



وعلق رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، على هذه التوصية، وأكد أنه في حال خصخصة الأندية السعودية سيكون أول مشتر.



ويعتبر تركي آل الشيخ، مالكًا في الوقت الحالي لنادي ألميريا الإسباني، حيث يتواجد النادي الإسباني في الوقت الحالي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش، وقد خسر مباراته الأخيرة أمام بونفيرادينا بنتيجة 3-،2 على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط".



كان وثيقة برنامج التخصيص قد كشفت فى عام 2018 أن تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي من مبادرات التخصيص الأساسية التي يستهدفها البرنامج بحلول 2020، لتدخل عملية بيع الأندية ونقلها للقطاع الخاص مرحلة الحسم حيث يبلغ عدد اندية دوري المحترفين حاليا 14 ناديًا سيرتفع الموسم المقبل 16 ناديا.



ووفقا للوثيقة فإن تخصيص أندية دوري المحترفين سيحقق عوائد حكومية ووفورات تشغيلية، وذلك بعد خضوع المبادرة للدراسة والتقييم بناء على عدد من المعايير مثل: نضج المبادرة، والاثر المحتمل والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري.



ووفقا للتقديرات المبدئية فيتوقع ان تتراوح قيمة الأندية السعودية الـ 14 الموجودة في دوري المحترفين حاليا بين 1.4 مليار و 4 مليارات ريال، على اعتبار أن مقراتها مباني حكومية وقد يشملها الشراء من قبل المستثمرين المحتملين.



وتشير المعلومات الى تأسيس شركة مملوكة للأندية بحيث تدير عمليات بيع الحقوق والاستثمارات، على أن تكون النسبة الكبرى( 70%) للنادي صاحب الحق، و20% لبقية الشركاء (الأندية)، والنسبة الباقية لتطوير الشركة وتعزيز موقعها الاستثماري.