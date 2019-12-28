معنى الكذب في الإسلام وحكمه

حكم الكذب



أشد أنواع الكذب





الكذب على رسول الله

الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أشكال عدة منها التشكيك الدائم في مصادر الشريعة وحديث النبي "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" هو الذي حرك الصحابة رضوان الله عليهم لحفظ السنة خوفا عليها من التحريم.



الحلف بالمصحف كذبًا

من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين، والحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.



ومن حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.



أسباب الكذب

انتشار ظاهرة الكذب يعود الى الخجل والكسوف وحب التفاخر وأكل أموال الناس بالباطل ، وحب التخفيف عن النفس فتجد الشخص جالسا بالمنزل وعندما يسأل عنه شخص آخر فيقول لزوجته او ابنه أخبره أن أبي غير موجود فكذب وجعل من حوله يكذبون حتى يخفف عن نفسه متاعب الحياة ، كما تجد الشخص ينفي عمل الشيء الذي فعله من الحرج والكسوف فيكذب.



الفرق بين الكذب والتورية

هناك فرق بين التورية والكذب، فالتورية ليست كذبا كما يظن البعض بل أنها حلال جائزة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات للنجاة من الأعداء ، وسيدنا عمر بن الخطاب قال : " إن في المعاريض مندوحة عن الكذب " والمعاريض مثل التورية تعني ان الكلمة التي تحمل معنيين فتفهم بمعنى والمقصود معنى آخر ، أما الكذب فهو مخالفة الواقع . الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أشكال عدة منها التشكيك الدائم في مصادر الشريعة وحديث النبي "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" هو الذي حرك الصحابة رضوان الله عليهم لحفظ السنة خوفا عليها من التحريم.من حلف بالمصحف على عدم فعل شيء معين، ثم حنث فى يمينه وفعل الشيء الذى حلف بعدم فعله؛ فعليه كفارة يمين، والحلف بالمصحف كذبًا يعد يمينا غموسا يغمس صاحبه في النار، وفي الحلف بالله على المصحف تغليظا لليمين وزيادة في الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغي أن نعرض كلام الله- تبارك وتعالى- للحلف كذبًا، فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا.ومن حلف بالمصحف كذبًا عليه التوبة والاستغفار وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهي: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.انتشار ظاهرة الكذب يعود الى الخجل والكسوف وحب التفاخر وأكل أموال الناس بالباطل ، وحب التخفيف عن النفس فتجد الشخص جالسا بالمنزل وعندما يسأل عنه شخص آخر فيقول لزوجته او ابنه أخبره أن أبي غير موجود فكذب وجعل من حوله يكذبون حتى يخفف عن نفسه متاعب الحياة ، كما تجد الشخص ينفي عمل الشيء الذي فعله من الحرج والكسوف فيكذب.هناك فرق بين التورية والكذب، فالتورية ليست كذبا كما يظن البعض بل أنها حلال جائزة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات للنجاة من الأعداء ، وسيدنا عمر بن الخطاب قال : " إن في المعاريض مندوحة عن الكذب " والمعاريض مثل التورية تعني ان الكلمة التي تحمل معنيين فتفهم بمعنى والمقصود معنى آخر ، أما الكذب فهو مخالفة الواقع .

وأضاف أن الكذب مُحرَّم، وهو من خصال أهل النفاق، يقول النبي صلي الله عليه سلم "آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"، موضحًا أن الكذب له عدة أنواع؛ منه الكذب على الله عز وجل، والكذب علي رسوله صلي الله عليه وسلم، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، ومنه أيضًا الكذب علي الناس بغرض إضحاكهم، ومنه أيضًا ان يقول الشخص حلمت بكذا كذبًا.وشدد على ضرورة تحري الصدق والابتعاد عن الكذب، لقول الله عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، وقوله عز جل أيضًا "قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله، والتكذيب على الله حينما يقول العبد أن الله تعالى يقصد كذا وهو لا يقصده تعالى، فهؤلاء يفترون على الله بدون دليل أو قاعدة أو أى دليل واضح، والأمر يكمن في اتباعهم للظن وما تهوى أنفسهم.