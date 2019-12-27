شاهد | أحدث ظهور لبنات شيرين عبد الوهاب

اصطحبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بناتها معها في حفلها الغنائي الذي أقيم في دبي ليعد ذلك أحدث ظهور لابنتيها بعد فترة اختفاء.وقدمت شيرين عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها: "حبة جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، وغيرها.كما تألقت بغناء أغنيتها الشهيرة "أه يا ليل"، وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.يذكر أن قدمت شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا حفلا غنائيا ناجحا في القاهرة بـ مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.