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رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الترجي يتعادل سلبيا مع فيتا كلوب ويتصدر مجموعته

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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نور عادل
تعادل فريق الترجي التونسي مع منافسه فيتا كلوب الكونغولي سلبيًا، بالمباراة التي اقيمت مساء اليوم على الملعب الأولمبي في رادس، وذلك في اطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وعاد نادي الترجي التونسي للمشاركة في البطولة الأفريقية وذلك بعد ايام قليلة من مشاركته في كأس العالم للأندية وحصده المركز الخامس.

وفشل الفريق التونسي في تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب، على الرغم من تواجد المباراة وسط جماهيره وعلى ملعبه.

ولا يزال الترجي- رغم التعادل- متصدرا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهة وحيدة، ويأتي خلفه الرجاء المغربي برصيد 6 نقاط من الفوز في مواجهتين والخسارة في مواجهة اخرى، وفي المركز الثالث شبيبة القبائل بـ 3 نقاط، ويتذيل الترتيب فيتا كلوب بنقطة وحيدة.
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