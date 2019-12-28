بعد تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية | ننشر جدول امتحانات الابتدائية الأزهرية بالأسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإبتدائية بعد تعديله نتيجة تعطيل الدراسة بسبب الأحوال الجوية.



وأوضحت المنطقة، أنهم تمت الموافقة على تعديل أيام الامتحان للصف الثالث الابتدائي ليكون كالتالي: يوم السبت الموافق 28 ديسمبر يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط العربي، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحا.



كما يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، الامتحان في اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحا.



وأشارت المنطقة، إلى أنه تمت الموافقة على تعديل الامتحان للصفين الرابع والخامس الإبتدائي ليكون كالتالي: يوم السبت 28 ديسمبر يؤدي الطلاب الامتحان في: اللغة العربية والإملاء، الرياضيات، الخط العربي.



كما يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر في الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، التربية الفنية، أما يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر فـ يؤدون الامتحان في الحاسب الآلي، المستوى الرفيع.



وأكدت منطقة الإسكندرية الأزهرية أن هذا التعديل في جدول الامتحان للمرحلة الإبتدائية خاص بالإسكندرية فقط دون غيرها من المحافظات.

