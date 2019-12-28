اليوم.. الأهلي يستضيف بلاتنيوم بحثًا عن «فض الاشتباك» في دوري أبطال افريقيا

حين تشير عقارب الساعة إلى نحو التاسعة من مساء اليوم، تتجه أنظار وقلوب عشاق الساحرة المستديرة صوب إستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



ويتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الهلال اليوم بالملعب الأولمبي برادس والذي يقوده لاعب القلعة الحمراء السابق حمادة صدقي، ثم بطل السوداني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحل ثالثًا بنفس عدد النقاط ثم بلاتينيوم متذيل المجموعة بلا أي نقاط.



ويبحث المارد الأحمر في مباراة اليوم عن فك الإشتباك مع الهلال السوداني وتحقيق الفوز ليذهب خطوة أخرى نحو دور ال8 بدوري أبطال أفريقيا التي باتت هي الحلم الأهم لجماهيره وإدارته ولاعبيه وجهازهم الفني، في إنتظار «البشائر التونسية» فأي نتيجة برادس ستصب في مصلحة القلعة الحمراء حيث يمنح فوز النجم أو تعادلة وصافة المجموعة للقلعة الحمراء منفردة بينما فوز الهلال يجعل الثلاثي ب6 نقاط على أن يحقق الأهلي فوزًا كبيرًا يمنحه الصدارة والتعادل .



تاريخيًا.. لم يلتقي الأهلي مع بلاتنيوم ولكن واجه 10 فرق من زيمبابوي حقق الفوز في 8 وتعادل في 1 وخسر مثلها، ويعاني السويسري رينيه فايلر من الإصابات التي تحاصر الفريق بشراسة فسوف يفقد اليوم جهود كل من رمضان صبحي وحمدي فتحي بجانب عدم اكتمال الجاهزية الفنية لياسر إبراهيم ورامي ربيعة والذي دخلا المران قبل يومين فقط.



ويفقد الفريق أيضًا اليوم صالح جمعة لعدم القناعة الفنية ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وعدم القيد الأفريقي، وركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على عدة عوامل أهمها اختراق الطريقة الدفاعية التي سيلعب بها بلاتنيوم في تلك المباراة وذلك عن طريق حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وجونيور اجايي وأحمد الشيخ.



ولا يزال المدرب السويسري حائرًا في التشكيل الأساسي الذي سوف يخوض به المباراة وإن كانت المران الرئيسي الذي خاضه الفريق الخميس يشير إلي أنه سوف يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور اجايي.



فيما يدخل بلاتينيوم مباراة اليوم وهو شبه فاقد الأمل علي التأهل لدور ال8 بعد ان خسر مباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني ورصيده صفر من النقاط، ورغم ذلك فأن معنويات لاعبيه مرتفعة بعد حسم لقب الدوري المحلي في بلادهم حيث سيطمحون لتحقيق نتيجة جيدة ويلعبون للشهرة أمام نادي القرن الأفريقي.