كل لحظة وانت نجم: أشرف زكي يهنئ اوس اوس بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد اسامة " اوس اوس" بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر اشرف زكي صورة ل اوس اوس وعلق عليها قائلا " كل لحظة وانت نجم".



ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.



مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.



وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.