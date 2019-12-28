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ثقافة

قهوة توت عنخ أمون تدخل المتحف الكبير موسوعة جينيس بـ 60 متر

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت مصادر مطلعة في الآثار تفاصيل الاحتفالية التي ستقام صباح اليوم السبت في المتحف المصري الكبير، حيث يستضيف موسوعة"جينيس"للأرقام القياسية، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر، وذلك برسم صورة قناع الملك توت عنخ امون بأكواب القهوة،في البهو الخارجي للمتحف امام الهرم الزجاجي.

وقالت المصادر أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار ضمن الترويج والتعريف بالمتحف المصري الكبير، حيث يقوم مجموعة من شباب الفنانين المصريين برسم قناع توت عنخ آمون بالقهوة على مساحة 60 متر مربع تقريبًا.

وقالت المصادر أن الحدث سيكون في منطقة المطاعم المفتوحة،وسيتم عزف مقطوعة موسيقية علي آلة الهارب ،وقد تم اختيارها كونها الآلة الموسيقية الأبرز التي عرفها المصري القديم،كما سيقدم مجموعة من ذوي القدرات الخاصة بعض الأغاني الوطنية في حب مصر.

واوضحت المصادر أن موسوعة جينيس ستسجل الرقم الجديد الذي سيتحقق برسم القناع بإستخدام 7260 كوب قهوة،وقد تم اختيار القهوة هنا كرمز للمحبة والترحيب من المتحف بزواره.

وقد سجلت جينيس مرتين لوحة مرسومة بالقهوة،واللوحة الأولي كانت في سيدني باستراليا،وتم فيها إستخدام 3604 كوب قهوة لرسم اللوحة الشهيرة الموناليزا .

والثانية تمت بإستخدام 5642 كوب قهوة في هونولولو بأمريكا،وهذه المرة سيكون توت عنخ آمون لأنه يعد القطعة الرئيسية في المتحف،وسيعرض للمرة الأولى بمجموعة آثاره الكاملة في المتحف.


واكدت المصادر علي أن جينيس مؤسسة دولية،وتحطيم مصر للرقم القياسي في المتحف وارتباط ذلك بصورة أحد الملوك العظام في الحضارة المصرية القديمة،هذا يروج للمتحف عالميًا بشكل كبير،وهو ما تسعي له وزارة السياحة والآثار.
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