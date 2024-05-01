اعتقال 16 شخصًا خلال تظاهرة بجامعة نيو مكسيكو الأمريكية.. وطلب عاجل من كولومبيا

أعلنت شبكة "سي إن إن"، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت 16 شخصًا خلال اعتصام مؤيد لفلسطين في جامعة نيو مكسيكو.

وحسب الشبكة الأمريكية، ألقت الشرطة القبض على 16 شخصًا بعد الاستيلاء على مبنى اتحاد الطلاب بجامعة نيو مكسيكو وتخريبه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفقًا لمسؤولي الجامعة.

وحاول أكثر من عشرين متظاهرًا الاعتصام بالداخل ودخول مبنى اتحاد الطلاب في حوالي الساعة 6:30 مساءً.

وقال مسؤول لـ"سي إن إن"، إن شرطة نيويورك تتوقع أن ترسل جامعة كولومبيا طلبًا بإخلاء الحرم الجامعي من المحتجين خلال ساعات.

وأضاف المسؤول أن الضباط يقومون بتجهيز معداتهم التكتيكية ووضع الاستراتيجيات أثناء انتظار كولومبيا لتوجيه رسالة إليهم.

وأشار إلى أن ضباط شرطة نيويورك قاموا أيضًا باعتقالات في معسكر كلية مدينة نيويورك القريبة.