محمد أبوالعلا: الكبار لا يعرفون الكيد والصغائر

قال محمد أبو العلا لاعب الزمالك إن الكبار يُفترض أن يتحلوا بالرقي والاحترام، لا أن ينشغلوا بالمكايدة الإعلامية وتوجيه الرسائل المبطنة، مضيفا أن ربط بعض التصرفات بـ”كيد النسا” فيه تقليل من قيمة الكيان الذي يزعم البعض تمثيله.









لماذا كل هذا الهجوم على الزمالك؟



استنكر أبو العلا خلال تصريحاته خلال قناة الزمالك التركيز المستمر على الزمالك رغم ابتعاده عن منصات المنافسة لسنوات، متسائلًا: “هل يزعجكم مجرد أن الزمالك يحاول الوقوف على قدميه؟” وأشار إلى أن هذا الهجوم المستمر يعكس انزعاجًا غير مبرر من عودة الزمالك التدريجية.

الفارق في الظروف والدعم واضح

وأوضح أن هناك أندية نالت فرصًا لبناء نفسها في هدوء وعلى مدى سنوات، في حين واجه الزمالك أزمات قانونية ومالية عطلت استقراره، ولم يُمنح نفس الفرص. حتى عند محاولة تطبيق نفس القوانين على الجميع، لم تُنفذ بالعدالة المطلوبة.



ماذا لو حصل الزمالك على فرص متكافئة؟

تساءل أبو العلا: “تخيلوا لو الزمالك حصل على نفس إمكانيات الدعم والرعاية والإعلان؟ لو اتظبطت الكفة فعلًا، إيه اللي هيحصل وقتها؟” مشيرًا إلى أن المشهد الكروي سيختلف تمامًا لو توفرت العدالة في المعاملة.



دعوة للتحلي بالاحترام والقدوة

واختتم حديثه بدعوة الجميع، خاصة من يعتبرون أنفسهم رموزًا كبيرة، إلى الارتقاء في الأسلوب والمضمون، لأن ما يُقال حاليًا لا يليق. وأكد أنه تعمد أن يكون متزنًا في كلماته، لكن المشهد الإعلامي بات يحتاج لمراجعة جادة من جميع الأطراف.



