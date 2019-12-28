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أخبار العالم

عاصفة ممطرة تحطم البنية التحتية لـ إسرائيل.. تفاصيل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
عاصفة مطرية تحطم
عاصفة مطرية تحطم البنية التحتية لـ إسرائيل
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتعرض عدد من المرافق العامة والبنية التحتية في إسرائيل للدمار بسبب العاصفة الممطرة التي ضربت المنطقة منذ الأربعاء الماضي.

وذكرت القناة "13 العبرية" أن جدار عزل وحماية انهار بالقرب من الشاطئ في تل أبيب، بسبب العواصف والأمطار مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة في المكان.

وأشارت القناة العبرية إلى أن عددًا من الطرق الرئيسية في البلاد أغلقت بسبب الفيضانات والسيول التي شكلتها الأمطار على مدار اليومين الماضيين.

وتشهد المنطقة منذ الأربعاء الماضي منخفضًا جويًا قويًا يستمر حتى اليوم، السبت، مصحوبًا بحركة نشطة للرياح وعواصف ممطرة قوية.
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