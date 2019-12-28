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فن

لقطات رومانسية.. لقاء الخميسي مع زوجها وسط الثلوج

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة تجمعها مع زوجها عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة وسط التلج برفقة زوجها في لقطة رومانسية في أحد مولات مصر.

وجاءت التعليقات كالتالى: "الأسرة العسل" _ ماشاء الله زي القمر كلكم. ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض يا حبيبتي " _
منورين الدنيا كله " .

يذكر أن مبادرة "اقرأ معي" هي مبادرة أطلقها شباب موريتانيون وهي مكتبة يقيمها متطوعون لتشجيع تبادل الكتب ومطالعتها.

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه مازال فى مرحلة الكتابة.












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Skiing ⛷ an adventure 😍 #skiing #skiegypt #adventure #sports #qualitytimewithfamily #fun #livelife ♥️
A post shared by Lekaa Elkhamissi (@lekaa.elkhamissi) on Dec 28, 2019 at 12:43am PST
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