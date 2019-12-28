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حوادث

ضبط شخصين لاتهامهما بقتل مقاول وإصابة شقيقه ونجله للخلاف على الإرث

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
ضبط شخصين لاتهامهما
ضبط شخصين لاتهامهما
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كتب محمد صبري
لقى مقاول مصرعه وأصيب شقيقه ونجله بجروح متفرقة إثر وقوع مشاجرة مع أقاربهم بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالى بوقوع مشاجرة، ووجود متوفى ومصابين بشارع المستشار أحمد عمر أبو رجيلة ـ دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين مقاول ( توفي إثر إصابته بجرح بالرأس ) وتم نقله لمستشفي السلام العام وكان بصحبته شقيقه ويعمل نجارا ( مصابا بكسر باليد اليمنى) ونجل المتوفى ويعمل نجارا مسلحا ( مصابا بكسر بالجمجمة) وتم نقله لمستشفى المطرية، وبين سائق وبصحبته عامل.

كما تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام 2 ماسورة حديدية كانتا بحوزتهما محدثين إصابتهم التي أودت بحياة الأول.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، واعترفا بارتكاب الواقعة.
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