عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا

اضطر قائد رحلة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة لمطار لاجوس بنيجيريا، اليوم السبت، إلى العودة مرة أخرى لمطار القاهرة الدولي، بعد دقائق من إقلاعها، بسبب حدوث عطل فني مفاجئ بالطائرة.



صرح باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدنى، بأنه عقب إقلاع رحلة شركة مصرللطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم السبت، في تمام الساعة ٨.٤٥ من مطار القاهرة الي مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ .



وأضاف عبدالكريم، أنه تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم باستراحات مصر للطيران وتقديم واجبات الضيافة، كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت.



وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أنه جارٍ تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة في أقرب وقت حيث تحرص الشركة على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية لطائراتها وتضع راحة وسلامة عملائها في مقدمة أولوياتها.