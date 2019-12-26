مصر للطيران تسير 400 رحلة داخلية إلى المدن السياحية خلال الكريسماس

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الكريسماس، نحو 402 رحلة داخلية إلى المدن الساحلية والسياحية، لنقل الركاب المسافرين للاحتفال بأعياد الميلاد.





وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه تقرر تسيير ٤٠٢ رحلة داخلية، بواقع ٦٤ إلى شرم الشيخ و60 الي الغردقة و١١٤ إلى الأقصر و١٠٥ إلى أسوان و١٤ الى برج العرب و٨ إلى مرسي علم و٣٧ من اسوان الي أبوسمبل، وذلك خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتي ٧ يناير ٢٠٢٠.





ويشهد مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، احتفالات داخل صالات السفر والوصول والاستراحات الخاصة بالركاب.



