نجلاء بدر تنضم إلى فريق عمل الفتوة

انضمت الفنانة نجلاء بدر إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



كما تواصل نجلاء تصوير دورها في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ويشاركهما في العمل أحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف وإخراج محمد سامى.



