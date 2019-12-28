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بين الناس

أهالي المرج يصرخون من كثرة الباعة الجائلين وانتشار المقاهي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أرسل نور منصور أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سيطرة الباعة الجائلين بمنطقة شارع مؤسسة الزكاة بحى المرج بالقاهرة على مساحة الشوارع 

وأوضح "نور منصور" أن منطقة الشرفا الواقعة على شارع مؤسسة الزكاة بالمرج بالقاهرة تعانى من سيطرة الباعة الجائلين على مساحة الشارع معطلين حركة السير ما يفسد المظهر الحضارى للحى.

طالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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