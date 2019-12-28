أهالي المرج يصرخون من كثرة الباعة الجائلين وانتشار المقاهي

أرسل نور منصور أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سيطرة الباعة الجائلين بمنطقة شارع مؤسسة الزكاة بحى المرج بالقاهرة على مساحة الشوارع





وأوضح "نور منصور" أن منطقة الشرفا الواقعة على شارع مؤسسة الزكاة بالمرج بالقاهرة تعانى من سيطرة الباعة الجائلين على مساحة الشارع معطلين حركة السير ما يفسد المظهر الحضارى للحى.





طالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



