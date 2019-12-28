بالخطوات.. كيف تتخلص من كل الإيميلات مرة واحدة على هاتف سامسونج Galaxy S10.. صور

إذا كنت عادة من الأشخاص الذين لديهم العديد من الإيميلات بشكل مستمر، ويزعجك هذا الأمر وتريد التخلص منها باستمرار لمتابعة الجديد، وتطبيق Email على هاتف Samsung Galaxy S10 يمنحك خاصية ترتيب الإيميلات ؛ موقع Business Insider يقدم بعض الخطوات التى تمنحك ميزة حذف كل الإيميلات مرة واحدة على هاتف Samsung Galaxy S10 ...



وإليك الخطوات



1- افتح تطبيق الإيميل وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك عليه



2- اضغط وحدد كل الإيميلات في صندوق الإيميلات الواردة أو Inbox .



3- اضغط على الدائرة الصغيرة Al) l) الموجودة في أعلى اليسار في الجانب من الشاشة، وهذا سيظهر لك كل الإيميلات لديك .



4- اضغط على علامة المسح Delete الموجودة في أسفل الجانب الأيمن في الشاشة، ولتأكيد الأمر اضغط مرة أخرى Delete في القائمة المنبقة لديك.



5-كرر العملية بالنسبة للإيميلات الموجودة في Spam و الرسائل المرسلة إذا كنت تريد مسح كل الإيميلات التى أرسلتها.



وهناك طريقة أخرى الضغط على الثلاث نقاط الأفقية الموجودة في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة ، ويمكنك اختيار Spam أو Sent.

