إجراءات مطلوبة من المعاهد الأزهرية من أجل اعتماد نتائج امتحانات الطلاب

كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن الإجراءات المطلوبة من المعاهد الأزهرية لاعتماد نتيجة الامتحانات.



وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتطلب من المعاهد تقديم 4 نسخ ورقية من نتيجة الفصل الدراسي، بالإضافة إلى نسختين سي دي منها.



كما ينبغي تقديم تقييمات الصفين الأول والثاني "متوسط شهور الفصل الدراسي" في نهاية الفصل الدراسي معتمدة من الإدارات التعليمية التابع لها المعهد وتسلم لإدارة التعليم الإبتدائي لاعتمادها وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية نهاية الدور الأول.



ويتم عمل التقييمات من خلال كتابة الفصل الدراسي واسم التلميذ ورقم الجلوس وملاحظات عن التلميذ.



كما يتم كتابة كشوف المنقولين من التلاميذ للفصل الدراسي الثاني واسم المعهد التابعين له، علاوة على عمل كشوف للتلاميذ الذين لهم برنامج تأهيلي وكتابة بياناتهم.



وبالنسبة لنتيجة الصف الاول والثاني الابتدائى مرفق لكم ملف تقييم طلاب الصف الاول والثاني الابتدائي الأزهري على أن يتم :

تسليم الملف الاول pdf مطلوب ورقى معتمد من المعهد والادارة ويسلم مع النتيجة لإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة .



الملف الثاني ملف اكسل مطلوب من كل معهد ويسلم الى الادارة ويتم تجميع جميع معاهد الادارة فى شيت واحد ويسلم الى ادارة الكمبيوتر التعليمي.