فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

حرصت الفنانة ليلى علوى على اصطحاب المصمم العالمى مايكل ميشيل فى جولة سياحية منها منطقة الأهرامات ضمن مبادرة "فيها حاجة حلوة".



ونشرت ليلى علوى صورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقة قائلة : "من الجولة السياحية مع المصمم العالمي مايكل ميشيل ضمن مبادرة (فيها حاجة حلوة) لكشف جمال وحضارة مصرنا الغالية".



يذكر ان ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد والذى يحمل اسم "التاريخ السرى لكوثر" والذى تعود به الى السينما بعد فترة من الغياب.



ويشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تاليف واخراج محمد أمين.



