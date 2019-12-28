شاهد.. ماذا حدث لـ لص اقتحم منزل عائلة في الكريسماس

كشف مقطع فيديو مروع صور عبر كاميرات المراقبة لحظات مرعبة لسارق تسلل إلى منزل عائلة بولاية فلوريدا ، وامسك بفتاة عمرها 11 عامًا في عشية الكريسماس.



ووضح الفيديو اللص وهو يتسلل ببطء نحو باب خلفي لمنزل العائلة ، وحين كان يقترب من الباب شاهدته الفتاة الصغيرة ليقوم بالامساك بها حتى لا تفضح أمره، لتصرخ الفتاة بعدها ويسمع والدها صراخها ويهرع إليها ليجد اللص وهو يقترب من ابنته وهو في حالة من الخوف، ليقوم الأب بمطاردته حتى تمكن من القبض عليه وتسليمه للشرطة.



وكشف مأمور المدينة أنه تم اعتقال اللص الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد أن تم تصويره من قبل كاميرات المراقبة الموضوعة بالمنزل ومطاردته من قبل الأب الشجاع.

