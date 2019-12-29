مطلقة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة منذ 6 أشهر

شكت المواطنة شيماء صلاح محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف معاش تكافل وكرامة منذ 5 أشهر.



وقالت فى رسالتها: كنت أتقاضى معاش تكافل وكرامة، ثم فوجئت بإيقاف المعاش منذ ٥ أشهر وبالسؤال عن السبب أخبروني أن بناتي في مدارس خاصة وهذا غير حقيقي، وقمت بالتظلم في إدارة الشئون الاجتماعية بمغاغة المنيا وتقديم المستندات المطلوبة، ولم يتم الرد حتى الآن، وأنا مطلقة وأعول ٣ بنات في مراحل التعليم المختلفة في مدارس حكومية".



وأضافت: "أسكن بالإيجار (٥٠٠ جنيه شهريًا) وابنتي الكبرى تعالج من مرض اللوكيميا في الدم، كما تم وقف صرف التموين هذا الشهر.



وناشدت المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.



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