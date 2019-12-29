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بين الناس

مطلقة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة منذ 6 أشهر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة شيماء صلاح محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف صرف معاش تكافل وكرامة منذ 5 أشهر.

وقالت فى رسالتها: كنت أتقاضى معاش تكافل وكرامة، ثم فوجئت بإيقاف المعاش منذ ٥ أشهر وبالسؤال عن السبب أخبروني أن بناتي في مدارس خاصة وهذا غير حقيقي، وقمت بالتظلم في إدارة الشئون الاجتماعية بمغاغة المنيا وتقديم المستندات المطلوبة، ولم يتم الرد حتى الآن، وأنا مطلقة وأعول ٣ بنات في مراحل التعليم المختلفة في مدارس حكومية".

وأضافت: "أسكن بالإيجار (٥٠٠ جنيه شهريًا) وابنتي الكبرى تعالج من مرض اللوكيميا في الدم، كما تم وقف صرف التموين هذا الشهر.

وناشدت المسئولين سرعة العمل على حل الشكوى.

للتواصل مع الشاكية:01027284834

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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