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رياضة

مذيعة رياضية تلقى مصرعها في حادث اصطدام طائرة بكابل كهرباء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
كارلي ماكورد
كارلي ماكورد
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ريهام بكير
توفيت الصحفية والمذيعة الرياضية الشهيرة لشبكتي "كوكس سبورتس" و"إي إس بي إن" الرياضيتين الأمريكتين كارلي ماكورد، عن عمر 30 عاما ، من بين 5 قتلى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية لويزيانا الأمريكية، أثناء توجهها إلى أتلانتا لتغطية مباراة كرة قدم أمريكية بين جامعة ولاية لويزيانا وأوكلاهوما

ووفقا لشبكة سكاي نيوز الرياضية ، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون، إثر تحطم طائرة صغيرة بساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بجنوب لويزيانا، فور إقلاعها من مطار بالولاية.

وذكرت المحطة أن شخصا واحدا من ركاب الطائرة نجا من الحادث، في حين أصيب 3 على الأرض ونقلوا إلى مستشفى محلي ، وذلك نتيجة اصطدام الطائرة بكابل كهرباء، عند محاولتها الهبوط اضطراريا.

وذكرت المحطة أن الهيئة الوطنية لسلامة النقل أن الطائرة ذات المحركين تحطمت على بعد 1.6 كيلومتر إلى الغرب من مطار لافاييت، بعد قليل من إقلاعها من المطار.

وأبلغ محققون من الطيران الاتحادي المحطة بأنهم سيفتحون تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
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مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة بولاية لويزيانا الأمريكية

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